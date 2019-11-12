2019-11-12T12:38:55+03:00
Общество

Новая трактовка ПДД в Туле: даёшь тротуар водителям!

В Пролетарском округе пешеходная зона стремительно превращается в проезжую часть и автопарковку
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Фото: Александр АпальковФото: Александр АпальковФото: материалы пресс-служб
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Территория рядом с остановкой «Новомедвенский пр-д», район ул. Бондаренко в Пролетарском округе Тулы, совсем недавно была наконец-то заасфальтирована. Более того, здесь был сделан даже тротуар. Но не всё оказалось в итоге так радостно.

Вроде бы человеку, получившему водительские права, должно быть понятно, что теперь тут прерогативы у пешеходов. Однако, многие автомобилисты, то ли вообще никогда даже не брали в руки ПДД, то ли читали их, но решили проигнорировать. Машины не только разъезжают по тротуару и свежеуложенному асфальту, но и паркуются здесь, в том числе и на ночь. В результате благоустроенная территория начала стремительно превращаться в неблагоустроенную.

А рядом находится и школа, здесь постоянно ходят дети. Про элементарные правила безопасного поведения на дорогах говорить вообще не приходится. За данную территорию, согласно публичной кадастровой карте, несёт ответственность Управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы, которое и выступало заказчиком по её обустройству.

Очень жаль, что туляки сначала ругают дороги, а потом сами же их уродуют...

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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