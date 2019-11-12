2019-11-12T12:15:11+03:00
Происшествия

Провальный «бизнес на дизеле» в Туле: три товарища не смогли реализовать свой план по хищению топлива

Вместо лишения свободы суд назначил горе-расхитителям штраф
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Трем товарищам назначен судебный штраф за покушение на кражу дизельного топлива Привокзальный районный суд Тулы удовлетворил ходатайство следователя Тульской Транспортной прокуратуры о прекращении уголовного дела и «назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа» в отношении трёх друзей-железнодорожников. Уже бывшие железнодорожники проходили подсудимыми по ч. 3 ст. 30, п. «а» и по ч. 2 ст.158 УК РФ («Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору»).

Эти три товарища, минувшим летом, работавшие тогда на железнодорожном предприятии, решили подразбогатеть за его счёт. Придуманный ими план был прост и казался им весьма реалистичным. Павел Г., задействовав гаечный ключ, открыл кран на баке путевой машины. А его тёзка, Павел Ф. и третий подельник, Антон Р., стали по очереди наполнять канистры его содержимым — дизельным топливом. Инвентарь для этого — пустые канистры и шланг — они разыскали неподалёку. Далее товарищи планировали продать дизтопливо через интернет, а вырученные деньги поделить поровну между собой. Таким образом они успели залить 10 канистр из намечавшихся 190 литров. Но дальнейшая реализация этого «бизнес-плана» была сорвана сотрудниками Транспортной прокуратуры. Они подошли и сообщили двум Павлам и одному Антону, что те вообще-то совершают преступление и прервали процесс. В дальнейшем было возбуждено уголовно дело, которое было затем передано в суд. Привокзальный районный суд, в свою очередь, как уже было отмечено выше, удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначил каждому из расхитителей дизтоплива штраф в размере 20000 рублей. Постановление суда вступит в законную силу, если не будет обжаловано какой-либо из сторон этого процесса, в течении 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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