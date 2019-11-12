2019-11-12T11:21:36+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета

Банк УРАЛСИБ предлагает новый комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых в Управляющей компании УРАЛСИБ
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Минимальная сумма вклада и неснижаемый остаток составляют всего 1 рубль, максимальная – 1 000 001 рубль. Срок вклада – 100 дней. Ставка по вкладу составляет 8,5% годовых. Если сумма вклада превысит 1000 001 рублей, ставка на сумму превышений над максимальнойсоставит 3% годовых.

Предусмотрены дополнительные взносы – они принимаются до 19 декабря 2019 года включительно. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

Для открытия вклада «На все сто» необходимо:

- заключить в Банке УРАЛСИБ договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с УК УРАЛСИБ;

- открыть вклад «На все сто» и пополнять его до 19 декабря 2019 включительно;

- оформить заявление на перечисление средств из вклада на ИИС: сумма вклада с дополнительными взносами за вычетом неснижаемого остатка будет автоматически направлена на индивидуальный инвестиционный счет 20.12.2019 г.

Вклад можно открыть до 19 декабря 2019 года включительно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

Подробную информацию и полные условия по накопительному вкладу «На все сто!» можно получить на сайте Банка www.uralsib.ru или по телефону 8 800 250 57 57. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.2015г. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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