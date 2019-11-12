ДТП под Тулой: путь в Москву завершился больнице

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-12T10:41:45+03:00

11 ноября 2019 года в 13:05 на 185-ом километре федеральной трассы М-4 «Дон» произошло ДТП Фото: материалы пресс-служб

11 ноября 2019 года в 13:05 на 185-ом километре федеральной трассы М-4 «Дон» произошло ДТП

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В ходе ЧП столкнулись автомобили, следовавшие в направлении Москвы, «Тойота Корона» и «Мерседес Бенц Акторс». За рулём японской машины находится 21-летний парень.

Его оппонентом по дороге, управлявшим продукцией немецкого автопрома, оказался 54-летний мужчина. По предварительной информации, молодой человек, управляя «Тойотой», не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего и произошло столкновение.

В результате ДТП он, собственно, и пострадал и был госпитализирован с травмами различной степени.

ИСТОЧНИК KP.RU