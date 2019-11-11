Международный баскетбол снова в Туле!
В оружейной столице состоятся матчи Евразийской лиги
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Большой баскетбол возвращается в Тулу. Наш город уже сильно соскучился по международным баскетбольным матчам. И вот, спустя много лет, свершилось! Матчи Евразийской лиги состоятся в Туле в ноябре. На паркете УСК «Новое поколение» в схватке сойдутся повелители мяча из тульского БК «Арсенал» и лидеры чемпионата Армении по баскетболу - клубы «Арагац» и «Урарту». Матч БК «Арсенал» — БК «Арагац» состоится 23 ноября в 17:00. Матч БК «Арсенал» - БК «Урарту» состоится 26 ноября в 19:00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU