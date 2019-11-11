Движение в Туле: на Восточный обвод поворачиваем по-новому

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-11T17:55:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Привычная для тульского Криволучья схема движения меняется. На центральных магистралях Пролетарского округа — улицах Металлургов и Ложевой с 7 ноября закрыт поворот на Восточный обвод. Новое место съезда на Восточный обвод и разворота теперь располагается в районе дома №145 по улице Ложевой.

Всё было сделано, как сообщается, во благо человека, а не для того, что бы в очередной раз всех запутать. Эта мера должна сразу «...помочь водителям правильно перестроиться в дорожном потоке при движении в сторону Восточного обвода, избежать скопления автомобилей при осуществлении левого поворота, обеспечить оптимальную пропускную способность на пересечении улицы Ложевой и Восточного обвода, снизить количество «конфликтных точек» участников дорожного движения, снизить количество аварий в этом месте».

Соответствующие изменения в дорожной разметке уже сделаны, дополнительные знаки установлены. Поможет ли это улучшить транспортную ситуацию на данном участке, покажет время.

В свете этих изменений в организации дорожного движения, стоит вспомнить и о другом, печально легендарном участке. Съезд со стороны больницы на шоссе в районе Маслова (Большая Тула), «перегороженный» двойной сплошной. Тут у водителя выбор — или дать почти лишний километр до её разрыва, или нарушить правила. А участок этот весьма оживлённый. Помимо автомобилей и общественного транспорта, здесь не так уж мало пешеходов. И аварийный ситуаций то же, к сожалению, не так уж и мало.

ИСТОЧНИК KP.RU