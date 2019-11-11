Жители Тульской области разбогатели в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-11T17:46:40+03:00

Хранить деньги под матрасом давно не модно Фото: Алексей ФОКИН

Посчитаем свои и, что интереснее, чужие, денежки

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Туляки, в уходящем году, стали богаче. Согласно официальным данным, на начало октября 2019 года общая сумма банковских вкладов жителей нашего региона составила 202,5 миллиарда рублей. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 9,2%.

Индивидуальные предприниматели тоже стали богаче в 2019 году. Средства, размещённые в банках индивидуальными предпринимателями, выросли на 21,3% — до 4,6 миллиарда рублей. А объем депозитов юридических лиц Тульской области увеличился на целых 40,3% и составил 31,7 миллиарда рублей.

Самое интересное, жители Тульской области верят в крепость российского рубля и предпочитают открывать вклады в национальной валюте. Доля таких депозитов составляет, на сегодняшний день, 91,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU