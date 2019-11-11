2019-11-11T17:16:23+03:00
Общество

УК не принимает никаких мер: Плесень расползается по стенам тульских квартир

В Пролетарском округе Тулы продолжает затапливать верхние этажи дома №26 на ул. Фучика
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Жители дома уже бояться пользовать розетками, расположенными на части стен квартир, так как в любой момент может «коротнуть». Управляющая компания, кроме того что не устраняет неудобства относительно возможности воспользоваться благами цивилизации, так ещё и не обращает внимание на элементарные нормы противопожарной безопасности. Зато, видимо как компенсация, по стенам квартир расползается плесень, которую своими силами жильцы истребить уже никак не могут.

Что неудивительно, ведь этой проблеме с нескончаемыми потопами на верхних крайних этажах уже 5 лет. Управляющие компании у этого многоквартирного дома менялись часто. В данный момент ответственным за него числится УК «Восход».

Ранее эта УК уже расписалась в несостоятельности по обслуживанию многоквартирных домов в Заречье. Несмотря на то, что там её сменила другая УК, «Восход» рассылает бывшим «подопечным» некие требования о погашении непонятно откуда взявшихся задолженностей. Так же отметим, что УК «Восход» ранее «пугала» жителей того же Пролетарского округа объявлениями о прекращении вывоза мусора, хотя к этой сфере деятельности, на тот момент, она отношения не имела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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