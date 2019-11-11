Гибель человека в Куркинском районе: началось судебное разбирательство

СЕГОДНЯ 16:59 2019-11-11T16:59:30+03:00

Дело по факту смерти сотрудника свиноводческого комплекса направлено в суд

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Прокуратура Куркинского района утвердила обвинение по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате чего погиб человек.

Напомним, 25 июля на территории свиноводческогой комплекса произошло обрушение стенки траншеи, куда упал мужчина, который скончался от многочисленных травм.

По данным следствия, старший производитель работ общества, «не обеспечил безопасность условий труда, а также не руководил действиями подчинённых, что повлекло за собой гибель сотрудника».

На данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Богородицкий районный суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU