Умер легендарный тульский краевед Александр Наумов

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-11T16:46:46+03:00

Благодаря собранной им коллекции фотографий, мы можем видеть сегодня, как Тула выглядела раньше

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На 82-м году ушёл из жизни легендарный тульский краевед Александр Наумов. Он был, без преувеличения, самым известным в городе коллекционером старых фотографий Тулы.

Всё началось с небольшой коллекции открыток. Затем — лично сделанные им фотоснимки Заречья, Чулкова, Мяснова, Рогожни, Серебровки... Благодаря этим кадрам мы можем увидеть ту Тулу, которой уже больше нет. Что-то перестроили, что-то снесли вообще. Фотографии из его коллекции печатались в газетах, издавались на открытках, ими иллюстрировались краеведческие книги.

Коллекция Александра Наумова насчитывала более двадцати тысяч снимков.

ИСТОЧНИК KP.RU