«Арсенал» vs «Спартак»: кто кого... перекречит

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-08T15:14:26+03:00

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Неприятный сюрприз преподнесла тульскому «Арсеналу», перед принципиальным матчем с «Зенитом», Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС. КДК оштрафововала «оружейников» на 40 000 руб. за оскорбительные скандирования.

Тульские фанаты громко и нелицеприятно высказывались в адрес болельщиков «Спартака» и самих красно-белых. В свою очередь, «спартачи» подхватили словесную дуэль. За это, в свою очередь, КДК оштрафовало и московский клуб — но уже на 90 000 руб. Плюс красно-белым придётся раскошелиться ещё на 10 000 руб. за использование болельщиками дымовой шашки на стадионе.

Всё это происходило во время игры «Спартака» и «Арсенала» на стадионе «Открытие Арена» в Москве, в рамках 15-го тура Чемпионата России по футболу. Напомним, что свой следующий матч тульский «Арсенал» проведёт уже в воскресенье, 10 ноября. На домашнем стадионе «оружейники» будут принимать лидера Чемпионата — питерский «Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU