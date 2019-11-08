В Туле грузовик сбил девочку на пешедходном переходе
7 ноября 14-летняя девочка попала под колёса грузовика «Iveco» в Туле
На Хворостухина в Туле сбили девочкуФото: Алексей ФОКИН
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Трагедия произошла вечером, в 17:55, на ул. Хворостухина в Пролетарском округе, недалеко от д. №2. За рулём «Iveco» с полуприцепом находился 33-летний мужчина.
Девочка, в момент столкновения, переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами различной степени тяжести она была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU