2019-11-08T15:01:29+03:00
Происшествия

Гастролёр из Орла подозревается в серии квартирных краж в Туле

В Туле задержан мужчина, подозреваемый в серии квартирных краж
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Взломщик предстанет перед судомВзломщик предстанет перед судомФото: Алексей ФОКИН
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Отжимая пластиковые окна, он проникал внутрь квартир и похищал деньги, драгоценности и иные ценные вещи, которые мог рассовать по карманам и в дальнейшем благополучно сбыть.

По предварительным данным уголовного розыска, злоумышленник ограбил таким образом в Туле 8 квартир. Подозреваемый, 44-летний неработающий, ранее судимый, житель Орла, дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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