День науки в Тульском Экзотариуме: узнать и испытать
В его преддверии, интересную познавательную программу подготовил для туляком областной Экзотариум. 9 и 10 ноября, с 12:00 до 16:00 часов, можно будет принять участие в познавательном science-квесте «Наука вокруг».
Его участники смогут лучше узнать родной город, познакомиться с великими российскими теоретиками и практиками, чьи имена носят улицы Тулы, узнают, как были изобретены прототипы тех популярных вещей, которыми мы все пользуемся сегодня и уже не представляем без них свою жизнь, кто сделал медицину доступной для большинства людей, как в наших садах появились удивительные растения.
Также участники квеста смогут испытать себя в роли учёных, попробовать опытным путём объяснить природные явления и познакомиться с изобретениями, появившимися благодаря наблюдениям за животными. Возможно, кто-то из туляков после прохождения этого квеста, в будущем станет и нобелевским лауреатом.
Всем прошедшим квест Тульский областной Экзотариум вручит памятные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU