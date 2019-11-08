2019-11-08T12:41:24+03:00
Общество

День науки в Тульском Экзотариуме: узнать и испытать

10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие.
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10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие.10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие.Фото: Алексей ФОКИН
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В его преддверии, интересную познавательную программу подготовил для туляком областной Экзотариум. 9 и 10 ноября, с 12:00 до 16:00 часов, можно будет принять участие в познавательном science-квесте «Наука вокруг».

Его участники смогут лучше узнать родной город, познакомиться с великими российскими теоретиками и практиками, чьи имена носят улицы Тулы, узнают, как были изобретены прототипы тех популярных вещей, которыми мы все пользуемся сегодня и уже не представляем без них свою жизнь, кто сделал медицину доступной для большинства людей, как в наших садах появились удивительные растения.

Также участники квеста смогут испытать себя в роли учёных, попробовать опытным путём объяснить природные явления и познакомиться с изобретениями, появившимися благодаря наблюдениям за животными. Возможно, кто-то из туляков после прохождения этого квеста, в будущем станет и нобелевским лауреатом.

Всем прошедшим квест Тульский областной Экзотариум вручит памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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