Друзья-злодеи из Тулы осуждены на 41 год за грабежи и изнасилования

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-08T12:12:53+03:00

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Центральным районным судом Тулы 7 ноября была поставлена точка в громком уголовном процессе. Четверо подельников — Антон Демяненко, Евгений Кузнецов, Дмитрий Ширкунов и Александр Подшибякин, были признаны виновными в серии нападений, грабежей и изнасилований. Совершённые ими преступления потянули на целый «букет» статей Уголовного Кодекса РФ: ч. 1 ст. 131 («Изнасилование»), ч.2 ст. 132 («Иные действия сексуального характера»), ч. 1 ст. 139 («Незаконное проникновение в жилище»), ч. 1 ст. 161 («Грабёж»).

Итак, вот история их «бесславного пути», охватившего несколько районов Тульской области. В Новомосковске, 19 сентября 2018 года, Демяненко, Ширкунов и Кузнецов отправились «выбивать долги». У них состоялась беседа с должником через дверь его квартиры, в ходе которой стало ясно, что в дом он их впускать не намерен. Тогда «кредиторы», применив грубую силу, ворвались в дом должника без согласия последнего. 9 октября 2018 года, уже в районе д. Прудное Большой Тулы у Демяненко и Кузнецова состоялось «свидание» с девушкой-тулячкой, с которой они ранее познакомились на сайте знакомств. «Свидание» проходило в автомобиле осуждённых и было совершенно неромантичным. Друзья-злодеи поочерёдно изнасиловали девушку. И, в довершении всего, Демяненко прихватил с собой «на память» её рюкзак с вещами и сотовый телефон.

Свой криминальный путь подельники продолжили через полтора месяца в Туле. 21 ноября 2018 года Ширкунов, Подшибякин и Кузнецов, вооружившись гвоздодёром и раскладным ножом, проникли в один из домов. Они избили его хозяина и «конфисковали» имущество в виде наличных, телевизора и трёх мобильных телефонов.

Собранные СУ СК по Тульской обл. доказательства были признаны Центральным районным судом Тулы достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимые были признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. Им назначено наказание: Антону Демяненко, Александру Подшибякину — 9 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии особого режима, Дмитрию Ширкунову - 10 лишения свободы в колонии особого режима, Евгению Кузнецову — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU