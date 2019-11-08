Автобус №52: будет ли «хэппи-энд» в тульском «транспортном арт-хаусе»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-08T10:54:39+03:00

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В Туле продолжается «сериал» «Проблематичная ситуация с общественным транспортом или Как не замерзнуть на остановке в ожидании». Жанр «сериала» можно охарактеризовать как «арт-хаус»: в значении слова «хаус» - «беспорядок». В нашу редакцию поступает множество жалоб от туляков о «волне транспортных неурядиц».

«Краткое содержание предыдущих серий». Во вторник, 5 ноября, в вечерний час-пик, из-за значительных перебоев в движении трамваев многие туляки отказались «вне досягаемости» от тех районов города, где этот вид общественного транспорта является фактически единственным. На следующий день, 6-го числа, практически не вышли на линии автолайны маршрута №52 (Малые Гончары — Нижние Присады). А 7 ноября, с утра, возникли серьезные проблемы у тех, кто хотел добраться из Заречья в Мясново и в противоположном направлении. Автолайны №66 и автобусы №36 и №36А ходили с огромными интервалами. На остановках их фактически брали штурмом, но далеко не всем желающим удавалось попасть в нужный автобус.

52-й же, видимо издав днем ранее «прощальный хрип», прекратил свое существование вообще. Как оказалось, эпопея с автолайном №52 началась еще летом. Обслуживавший его перевозчик ООО АП «ТПП», проанализировав в процессе работы все плюсы и минусы, решил с маршрутом попрощаться. Почему-то, что минусы перевесят, стало понятно только в процессе перевозок, а не в ходе проведенного предтворительного анализа маршрута (если таковой вообще проводился), история странная и непонятная. Администрация Тулы выдвигала претензионное заявление, которое обязывало перевозчика навести порядок «в своем хозяйстве». В свою очередь, 4 сентября «ТПП» «сделал алаверды» - обратилось в уполномоченный орган с заявлением о прекращении своей деятельности. На это было отведено по Закону 90 дней. За это время контролирующие органы должны были подобрать замену на 52-й. Однако «ТПП» прекратила свою деятельность раньше — 1 ноября. Кстати, с юридической точки зрения это выглядит логично - работать дальше без разрешительных документов просто нельзя по Закону. Но людям, бесперспективно ожидающим нужный автобус на остановках, кодексы транспорт не заменят. Стоит отметить, что «ТПП» и ранее не выполняла взятых на себя транспортных обязательств — по автобусным маршрутам №18К и №63. А №52 — маршрут «дальнего следования» — проходит фактически через весь город: от Малых Гончаров в Заречье до Нижних Присадов. Следует через Осиновую Гору, Петелино, Сергиеевский.

Каккая-никая, но попытка решения этой ситуации - по части этого маршрута пустили автобусы №13. На время проведения конкурса на замещение выделили 10 дополнительных машин. Но сложившуюся ситуацию это особо не спасает.

Из истории вопроса: маршрут №52 «Малые Гончары - Петелино - Сергиевский - Нижние Присады» был открыт в 2016 г. в результате изменения маршрута №1Т «Малые Гончары — ст. «Южная» и внесен в Реестр с количеством микроавтобусов 15 единиц. Свидетельство на обслуживание маршрута тогда и получило предприятие ООО АП «ТПП».

10 сентября управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы объявило о проведении нового конкурса на маршрут №52, но с уже «укороченной» схемой движения: ТРЦ «Макси» - Петелино - Сергиевский - Нижние Присады, хотя этой, объявленной на конкурс, вариации маршрута еще не существовало на тот момент в Реестре. Только 26 сентября УТиДС внесло в Реестр муниципальных маршрутов новый 52-й, на уже 16 дней назад объявленный на него конкурс. 31 октября был подписан Протокол по итогам конкурса. Победителем стал ИП Парфенов Е.Г. из Твери.

Вечером же 7 ноября Тула замерла в километровых пробках. Движение транспорта затруднено по улицам Советской (в обе стороны), Староникитской, Демидовской Плотине, Октябрьской, Агеева, Болдина, 9 Мая, и проспектам Ленина и Красноармейскому. Стояли Зареченский и Чулковский мосты, Лихвинский путепровод. «Серебровка» стала малодоступной — троллейбусы маршрутов №№ 4, 5, 12 шли с Зеленстроя в объезд по пр-ту Ленина. Утром 8 ноября были серьезные проблемы с «щекинским направлением» — переполненные автобусы просто «проходили экспрессом» некоторые остановки. На фоне этого выглядит совсем непраздичным намечающийся «новогодний подарок» тулякам — по данным Тульского регионального транспортного союза, с 2020 года в Туле могут быть закрыты 4 маршрута общественного транспорта. Напомним, что ранее уже «ушли в безвестность» автобусные маршруты №№ 37, 15, 18К, 22, 29, 31, 53, 56, 57, 60, 63, 68, 175. Автолайн №12/15 фактически перестает ходить после 9 часов вечера. Хотя есть вероятность, что на ликвидируемые коммерческие маршруты вместо частных перевозчиков в 2020 году придут муниципальные.

Будет ли у этого «сериала» хэппи-энд? Или — продолжение следует...

ИСТОЧНИК KP.RU