2019-11-08T11:00:01+03:00
Общество

«Сюрприз» к Новому году: в Туле с 2020 года могут закрыться четыре маршрута общественного транспорта

Ликвидированные маршруты могут заменить муниципальным транспортом
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Как сообщила президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких, с Нового 2020 года в Туле могут исчезнуть сразу 4 маршрута общественного транспорта. Какие именно, она не уточнила. Речь, скорее всего, может идти об «автолайнах».

Представитель одного из перевозчиков уже обращался в ТРТС - «поделился своим горем»: «Маршрут нерентабельный, пассажиров мало, работаем «в минус». Представители ещё трех маршрутов тоже задумываются о том, что «пора в гараж». Известно, что все перевозчики, намеревающиеся покинуть тульские магистрали, не являются членами Тульского регионального транспортного союза.

Напомним, что буквально на днях перестал быть «фактом реальности» автобусный маршрут №52. Часть его пути сейчас временно замещают «маршрутки» №13.

Вполне вероятно, что ликвидированные коммерческие маршруты могут быть заменены муниципальным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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