Под Тулой на железнодорожном переезде застрял грузовик

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-07T17:34:23+03:00

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Днем 7 ноября в 13:30 на железнодорожном переезде станции «Ясногорск» на путях застрял грузовик «КАМАЗ». В это время в месту происшествия должен был подъезжать пассажирский поезд «Москва — Белгород».

Аварии удалось избежать благодаря оперативным действиям дежурного по переезду. Он вовремя успел предупредить локомотивную бригаду о возникшей ситуации, и к моменту приближения состава грузовик уже успели снять с путей.

Напомним, что за сегодня это уже не первое происшествие с участием поезда. Утром в Богородицком районе в локомотиве железнодорожного состава произошло задымление.

ИСТОЧНИК KP.RU