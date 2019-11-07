2019-11-07T17:34:23+03:00
Происшествия

Под Тулой на железнодорожном переезде застрял грузовик

Столкновения с поездом удалось избежать
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Днем 7 ноября в 13:30 на железнодорожном переезде станции «Ясногорск» на путях застрял грузовик «КАМАЗ». В это время в месту происшествия должен был подъезжать пассажирский поезд «МоскваБелгород».

Аварии удалось избежать благодаря оперативным действиям дежурного по переезду. Он вовремя успел предупредить локомотивную бригаду о возникшей ситуации, и к моменту приближения состава грузовик уже успели снять с путей.

Напомним, что за сегодня это уже не первое происшествие с участием поезда. Утром в Богородицком районе в локомотиве железнодорожного состава произошло задымление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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