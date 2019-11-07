Под Тулой задымился локомотив

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-07T12:06:09+03:00

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Сегодня, 7 ноября, по маршруту «Богородик — Узловая-1» следовал железнодорожный состав. В 9:01 на 252-м км Московской железной дороги в локомотиве состава произошло задымление. Информация об этом поступила в «Единую службу спасений-112».

Приехавшие на место происшествия пожарные открытого горения не обнаружили. Задымление было устранено, серьезных повреждений состав не получил. В происшествии пострадавших нет.

После завершения всех необходимых работ состав продолжил движение без изменения графика.

ИСТОЧНИК KP.RU