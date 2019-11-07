2019-11-07T17:27:53+03:00
Общество

Никто не будет забыт: в Польше нашли останки туляка, погибшего в концлагере для военнопленных

Они были найдены во время эксгумационных работ, проводимых Институтом национальной памяти
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В Польше во время эксгумационных работ, проводимых польским Институтом национальной памяти, на кладбище военнопленных в Новы-Двур-Мазовецки были найдены останки 14 советских солдат – узников лагеря военнопленных «Шталаг I-B». Все солдаты похоронены в индивидуальных могилах. Среди них нашли останки туляка, погибшего в концлагере для военнопленных «Шталаг I-B», Михаила Егоровича Потапова.

Михаил Потапов родился 8 ноября 1908 года в Тульской губернии. 4 августа 1941 года попал в плен в г. Гомеле (Белоруссия). Воинское звание — красноармеец-рядовой. В концлагере имел лагерный номер 22548. Погиб в плену 31 марта 1942 года. Был похоронен в ближайшем городе Хоенштайне (сейчас — Ольштынек, Ольштынский повят Варминьско-Мазурского воеводства).

Для справки: Концлагерь «Шталаг I-B» располагался в двух километрах от г. Ольштынек. По оценкам историков, во время II Мировой войны общая численность узников концлагеря составила 650 тысяч человек. На окраине Ольштынека находится военное кладбище, где покоится прах 55 тысяч пленных солдат. Из них более 50 тысяч – советские воины. Шталаг (сокращенное название от нем. Stammlager — основной лагерь) — лагеря германских вооруженных сил для военнопленных из рядового состава во время II мировой войны. Индивидуальное название лагеря состояло из римской цифры его военного округа и большой буквы, согласно временной последовательности его создания.

Фото: Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области

Фото: Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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