Срочно требуется директор детского сада в Фёдоровке: глава администрации Тулы в роли «хэд-хантера»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-07T15:42:04+03:00

Детский сад в с. Фёдоровка (Пролетарский округ Большой Тулы) до сих пор остаётся без «руководящего начала». А его воспитанниками являются на сегодняшний день 72 ребёнка, что не так уж и «малокомплектно».

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Задачу - найти директора для этого дошкольного учреждения, на днях поставил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

На выездном совещании в Фёдоровке он встретился с местными жителями. Значительную часть общения заняла ситуация вокруг этого детского сада. Дошкольное учреждения является сейчас структурным подразделением Центра образования №51 (МБОУ ЦО №51), «головной офис» которого расположен в соседнем с. Алёшня.

Но незначительное, по российским меркам, расстояние между «центром» и «филиалом» явилось причиной того, что, в отсутствии «руководства на местах», детский сад начал постепенно приходить в упадок. Дошкольное учреждение вызывает беспокойство с точки зрения безопасности и санитарного состояния. За отсутствующего директора детского сада, на встрече родителей воспитанников с главой администрации, выступила начальник управления образования Тулы, рассказавшая о предстоящих преобразованиях.

В следующем году деревянные окна планируют заменить на пластиковые, привести пожарные лестницы в соответствии с требованиями безопасности, организовать аварийное освещение на случай отключения электроэнергии. Так же в планах - оборудовать универсальный зал для музыкальных и спортивных занятий, а на прогулочной площадке установить малые архитектурные формы и новое игровое оборудование.

Дмитрий Миляев поручил сотрудникам администрации «проверить элементы существующего оборудования, убрать травмоопасные подъемы, элементы и оценить с точки зрения безопасности состояние кровель веранд» и — ещё раз! - «как можно быстрее найти руководителя для этого структурного подразделения ЦО №51, чтобы проще было продолжать диалог с родителями».

ИСТОЧНИК KP.RU