2019-11-07T14:16:00+03:00
Общество

Непогода в России: службы Тульской области должны быть полностью готовы

Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по реагированию на изменение погодных условий.
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За последние несколько дней целый ряд регионов накрыл грозовой циклон. Так, в Новгородской области за два дня выпала месячная норма осадков. В результате чего пострадали 9 районов, в двух из которых введен режим ЧС. А по Липецкой, Воронежской, Курской и Смоленской областям прошёлся штормовой ветер. Наледь на Октябрьской железной дороге стали причиной нарушения движения поездов. В Архангельской обл., Республике Коми и на Дальнем Востоке сложились неблагоприятные погодные условия.

Алексей Дюмин отметил, что в этой ситуации важно быть в постоянной готовности, чтобы в случае ухудшения метеообстановки в Тульской обл. «оперативно обеспечить реагирование дорожных и коммунальных служб». Что «важно работать на предупреждение последствий неблагоприятных погодных условий».

Губернатор поставил задачу «организовать соответствующую работу и держать ситуацию на контроле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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