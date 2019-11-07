Непогода в России: службы Тульской области должны быть полностью готовы

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-07T14:16:00+03:00

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За последние несколько дней целый ряд регионов накрыл грозовой циклон. Так, в Новгородской области за два дня выпала месячная норма осадков. В результате чего пострадали 9 районов, в двух из которых введен режим ЧС. А по Липецкой, Воронежской, Курской и Смоленской областям прошёлся штормовой ветер. Наледь на Октябрьской железной дороге стали причиной нарушения движения поездов. В Архангельской обл., Республике Коми и на Дальнем Востоке сложились неблагоприятные погодные условия.

Алексей Дюмин отметил, что в этой ситуации важно быть в постоянной готовности, чтобы в случае ухудшения метеообстановки в Тульской обл. «оперативно обеспечить реагирование дорожных и коммунальных служб». Что «важно работать на предупреждение последствий неблагоприятных погодных условий».

Губернатор поставил задачу «организовать соответствующую работу и держать ситуацию на контроле».

ИСТОЧНИК KP.RU