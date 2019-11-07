2019-11-07T13:17:44+03:00
Общество

Тульские росгвардейцы вовремя прекратили щёкинский «пьяный автоэкстрим»

Накануне в Щёкинском районе сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, в ходе патрулирования территории, был задержан пьяный водитель
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Старенькие «Жигули» (ВАЗ 2103), которыми он управлял, сразу привлекли к себе повышенное внимание. Мало того, что автомобиль двигался с выключенными фарами, что странно для тёмного времени суток, так и машину буквально «мотало по дороге». Само собой, что все эти дорожные лихачества являлись далеко не безопасными как для других автомобилистов, так и для пешеходов.

За рулём «трёшки» оказался 29-летний мужчина, по одному виду которого было ясно, что человек сильно «залил за воротник». На место был вызван экипаж ДПС. В крови «щёкинского лихача» было обнаружено 2,13 промилле. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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