В Туле КамАЗ и «Daewoo Matiz» не поделили дорогу — в результате город встал в пробках

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-06T16:47:18+03:00

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На пересечении улиц Демидовская Плотина и Пролетарской на Площадке, столкнулись прямопротивоположные по своим габаритам и мощи машины - КамАЗ и «Daewoo Matiz».

По имеющимся сведеньям, пострадавших в результате ДТП нет. Но из-за этого происшествия значительная часть Пролетарского округа и ближайшие кварталы Центра Тулы замерли в пробках, на ряде улиц было перекрыто движение.

Дорожная ситуация была осложнена и тем, что недалеко произошла ещё одна авария — рядом с пересечением улиц Ложевой и Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU