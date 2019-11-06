В Туле КамАЗ и «Daewoo Matiz» не поделили дорогу — в результате город встал в пробках
В Туле, вечером 5 ноября, произошло серьёзное ДТП.
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На пересечении улиц Демидовская Плотина и Пролетарской на Площадке, столкнулись прямопротивоположные по своим габаритам и мощи машины - КамАЗ и «Daewoo Matiz».
По имеющимся сведеньям, пострадавших в результате ДТП нет. Но из-за этого происшествия значительная часть Пролетарского округа и ближайшие кварталы Центра Тулы замерли в пробках, на ряде улиц было перекрыто движение.
Дорожная ситуация была осложнена и тем, что недалеко произошла ещё одна авария — рядом с пересечением улиц Ложевой и Калинина.
ИСТОЧНИК KP.RU