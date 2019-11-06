В Туле откроется маршрут "На тульском направлении"

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-06T15:17:53+03:00

В ноябре-декабре года Тульское музейное объединение приглашает туляков и гостей города на увлекательный военно-патриотический маршрут "На тульском направлении"

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В рамках маршрута участники посетят Тульский военно-исторический музей, ВМК «Бронепоезд № 13 “Тульский рабочий”» и Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы (филиал Тульского историко-архитектурного музея), где узнают об обороне Тулы, о нашем крае в годы Великой Отечественной войны, увидят подлинные предметы, поднятые с мест боёв.

Хронология событий Тульской оборонительной операции, подготовка жителей города, основные военные действия, в том числе на территории всей Тульской области, воспоминания очевидцев тех событий возникнут перед экскурсантами в экспозиции Тульского военно-исторического музея. В ходе увлекательного занятия «Рабочий город стал бойцом!» участники попробуют себя в роли представителей различных воинских подразделений, защищавших Тулу в те дни.

ИСТОЧНИК KP.RU