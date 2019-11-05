2019-11-05T15:24:49+03:00
Происшествия

Пристав vs таксист: баталии в Туле с газовым баллончиком и потерянным удостоверением

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской обл. сообщило, что 5 ноября был уволен сотрудник службы, «оскандалившийся» на длинных ноябрьских выходных.
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В Туле, 2 ноября, в субботу, двое пьяных друзей совершали поездку на такси. Сначала салон, доехав по своему адресу, покинул один пассажир. Второй в пути успел заснуть. Когда водитель разбудил его «в месте прибытия», «пьяный гуляка устроил бузню». Таксист пытался успокоить его, сообщив, что его друг уже рассчитался и платить ничего не надо.

Однако «транспортного дебошира» это не успокоило и он неожиданно схватил водителя за капюшон и с требованием: «Давай деньги!» атаковал последнего струёй из газового баллончика. Когда таксист пришёл в сознание, то обнаружил в салоне удостоверение судебного пристава, которое «беспокойный пассажир» выронил, стремительно ретируясь из такси.

Водитель такси обратился в полиции, где и написал заявление. Вскоре «таксохулиган» был найден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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