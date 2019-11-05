В День народного единства в Туле выступила певица Ханна
Финальная часть праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, состоялась 4 ноября в культурном городском пространстве «Искра». С 18:00 туляки смогли посмотреть и послушать выступления местных артистов и российских звезд.
Не смотря на то, что вечер выдался сырым и прохладным, множество туляков заполнили площадь городского пространства. А согревались - активными танцами у костровых чаш и горячей кашей из полевой кухни.
Основным гостем праздничных мероприятий в «Искре» стала популярная певица Ханна, которая исполнила хиты “А музыка звучит” и "Омар Хайям".
ИСТОЧНИК KP.RU