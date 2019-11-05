2019-11-05T12:25:26+03:00
Общество

В День народного единства в Туле выступила певица Ханна

Холодная погода не помешала тулякам насладиться праздничной атмосферой
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Финальная часть праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, состоялась 4 ноября в культурном городском пространстве «Искра». С 18:00 туляки смогли посмотреть и послушать выступления местных артистов и российских звезд.

Не смотря на то, что вечер выдался сырым и прохладным, множество туляков заполнили площадь городского пространства. А согревались - активными танцами у костровых чаш и горячей кашей из полевой кухни.

Основным гостем праздничных мероприятий в «Искре» стала популярная певица Ханна, которая исполнила хиты “А музыка звучит” и "Омар Хайям".

ИСТОЧНИК KP.RU

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