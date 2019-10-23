2019-10-23T13:03:45+03:00
Общество

Кто чаще всего попадается на взятках в Тульской области

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За 9 месяцев в Тульской области 78 человек были осуждены за коррупцию. Среди них - 4 должностных лица органов государственной власти и местного самоуправления; 12 правоохранителей - 7 полицейских, 2 сотрудника МЧС, 3 сотрудника ФСИН. А также 1 врач, 2 адвоката, 24 руководителя и другие должностные лица предприятий и учреждений. Такую статистику приводит прокуратура области.

Реальное лишение свободы назначено 34 людям. 41 человек отделались штрафом. Еще одному запретили занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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