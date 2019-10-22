2019-10-22T17:40:05+03:00
Общество

В Туле дорожные рабочие обнесли забором машину

Нетипичный случай произошел на одной из улиц Тулы
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Фото: twitter.com/f_antonФото: twitter.com/f_anton
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Добросовестные дорожные рабочие обнесли забором припаркованный рядом с домом автомобиль. Информация стала известна из публикации в твиттере с пометкой «Кого-то ждет сюрприз».

В комментариях к посту неравнодушные подписчики предложили автору снять на камеру то, как владелец авто будет выезжать на дорогу по тротуару, нарушая правила ПДД, чтобы выбраться из такого необычного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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