В Туле дорожные рабочие обнесли забором машину
Нетипичный случай произошел на одной из улиц Тулы
Фото: twitter.com/f_anton
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Добросовестные дорожные рабочие обнесли забором припаркованный рядом с домом автомобиль. Информация стала известна из публикации в твиттере с пометкой «Кого-то ждет сюрприз».
В комментариях к посту неравнодушные подписчики предложили автору снять на камеру то, как владелец авто будет выезжать на дорогу по тротуару, нарушая правила ПДД, чтобы выбраться из такого необычного положения.
ИСТОЧНИК KP.RU