В Туле дорожные рабочие обнесли забором машину

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-22T17:40:05+03:00

Нетипичный случай произошел на одной из улиц Тулы

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Добросовестные дорожные рабочие обнесли забором припаркованный рядом с домом автомобиль. Информация стала известна из публикации в твиттере с пометкой «Кого-то ждет сюрприз».

В комментариях к посту неравнодушные подписчики предложили автору снять на камеру то, как владелец авто будет выезжать на дорогу по тротуару, нарушая правила ПДД, чтобы выбраться из такого необычного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU