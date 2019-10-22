2019-10-22T16:54:00+03:00
Общество

На время работы Губернского катка запретят стоянку вдоль площади Ленина

Запрет вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На парковке вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской с 22 октября запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта. Ограничение будет действовать по 20 марта 2020 года.

Запрет вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период организации работы на площади Ленина Губернского катка.

Напомним, встать на коньки жители областного центра смогут на 3 недели раньше, чем в прошлом году. Губернский каток откроется 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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