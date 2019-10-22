На время работы Губернского катка запретят стоянку вдоль площади Ленина
Запрет вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения
Фото: Архив "КП"
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На парковке вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской с 22 октября запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта. Ограничение будет действовать по 20 марта 2020 года.
Запрет вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период организации работы на площади Ленина Губернского катка.
Напомним, встать на коньки жители областного центра смогут на 3 недели раньше, чем в прошлом году. Губернский каток откроется 15 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU