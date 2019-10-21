Губернский каток в Туле откроется 15 ноября. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Каток начнет работать на 3 недели раньше, чем в прошлом году. К монтажу оборудования уже приступили. В этом году площадь катка составит 26×60 метров.

Напомним, каждый зимний сезон на центральной площади Тулы работает открытый каток с искусственным льдом, начиная с 2017 года.

Площадка оборудована раздевалками и прокатом коньков. Вход для всех желающий бесплатный.