Губернский каток в Туле откроется 15 ноября
В этом году площадь катка составит 26 на 60 метров
Фото: Архив "КП"
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Губернский каток в Туле откроется 15 ноября. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
Каток начнет работать на 3 недели раньше, чем в прошлом году. К монтажу оборудования уже приступили. В этом году площадь катка составит 26×60 метров.
Напомним, каждый зимний сезон на центральной площади Тулы работает открытый каток с искусственным льдом, начиная с 2017 года.
Площадка оборудована раздевалками и прокатом коньков. Вход для всех желающий бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU