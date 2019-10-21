2019-10-21T18:00:08+03:00
Общество

Губернский каток в Туле откроется 15 ноября

В этом году площадь катка составит 26 на 60 метров
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Губернский каток в Туле откроется 15 ноября. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Каток начнет работать на 3 недели раньше, чем в прошлом году. К монтажу оборудования уже приступили. В этом году площадь катка составит 26×60 метров.

Напомним, каждый зимний сезон на центральной площади Тулы работает открытый каток с искусственным льдом, начиная с 2017 года.

Площадка оборудована раздевалками и прокатом коньков. Вход для всех желающий бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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