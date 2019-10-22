СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-22T12:04:02+03:00

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Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин наградил Народного участкового Тульской области Спартака Слепова.

Полицейский из Ефремовского района стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса МВД России, который проводится совместно с Издательским домом "Комсомольская правда".

За него было отдано большинство голосов в ходе голосования в интернете. Спартак Слепов прошел в следующий этап. Он состоится на федеральном уровне - на портале информационного партнера конкурса - ИД "Комсомольская правда" с 1 по 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU