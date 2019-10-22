Сергей Галкин наградил Народного участкового Тульской области
Спартак Слепов будет представлять регион в заключительном этапе всероссийского конкурса
Фото: УМВД России по Тульской области
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Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин наградил Народного участкового Тульской области Спартака Слепова.
Полицейский из Ефремовского района стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса МВД России, который проводится совместно с Издательским домом "Комсомольская правда".
За него было отдано большинство голосов в ходе голосования в интернете. Спартак Слепов прошел в следующий этап. Он состоится на федеральном уровне - на портале информационного партнера конкурса - ИД "Комсомольская правда" с 1 по 10 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU