2019-10-17T14:22:30+03:00
Общество

Спартак Слепов стал народным участковым Тульской области

За него проголосовали 838 человек
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Спартак Слепов стал народным участковым Тульской областиСпартак Слепов стал народным участковым Тульской области
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Спартак Слепов из Ефремовского района одержал победу в промежуточном втором этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Конкурс проводится в 9 раз МВД России совместно с ИД "Комсомольская правда".

За Спартака Слепова проголосовали 838 человек. Майор полиции обслуживает административный участок в Ефремове численностью 3,3 тысяч человек. Стаж службы в органах внутренних дел - 22 года. Однажды раскрыл кражу за 2 часа.

Теперь Спартак Слепов будет представлять Тульскую область на заключительном этапе конкурса в соревновании с участковыми из всех субъектов страны с 1 по 10 ноября. Он будет проводиться на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда"

Победитель получит от министра МВД России и "Комсомольской правды" досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот". Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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