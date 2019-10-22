В Туле стартовал VI медиафорум

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-22T12:15:24+03:00

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22 октября в областном центре проходит VI Тульский медиафорум. В этом году его тема «Скоро будет один сплошной интернет».

Среди спикеров форума – ведущие журналисты страны: Кирилл Клейменов (Первый канал), Регина Тодоренко (телеканал «Пятница»), главный редактор ИД «Коммерсант» Владимир Желонкин, спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, главный редактор журнала «Эксперт» и «Русский репортер» Виталий Лейбин, руководитель компании «Медиаскоп» Руслан Тагиев, представители канала «RT» и другие.

Участники форума вместе с гостями-спикерами поразмышляют о том, как развивается медиаиндустрия, какие технологии выходят на первый план в СМИ и как сохранить своего зрителя/слушателя/читателя – свою аудиторию и приумножить ее.

ИСТОЧНИК KP.RU