В Туле обследовали участки дорог с наибольшей концентрацией ДТП

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-20T11:40:21+03:00

Также было проверено качество выполненных работ по уже реализованным мерам

Изменить размер текста: A A

Сотрудники городской администрации обследовали участки дорог с наибольшей концентрацией ДТП в Туле. Среди них - ул. Пролетарская/Демидовская плотина, Рязанская/Овражная, Кирова/Ложевая, проспект Ленина/ул. Агеева.

В результате определены перспективные мероприятия, направленные на ликвидацию причин и условий, способствующих совершению ДТП. Также было проверено качество выполненных работ по уже реализованным мерам.

Напомним, в областном центре есть семь мест концентрации ДТП. В течение последних 12 месяцев здесь произошло около 30 аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU