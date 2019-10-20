В Туле обследовали участки дорог с наибольшей концентрацией ДТП
Также было проверено качество выполненных работ по уже реализованным мерам
Фото: Администрация города
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Сотрудники городской администрации обследовали участки дорог с наибольшей концентрацией ДТП в Туле. Среди них - ул. Пролетарская/Демидовская плотина, Рязанская/Овражная, Кирова/Ложевая, проспект Ленина/ул. Агеева.
В результате определены перспективные мероприятия, направленные на ликвидацию причин и условий, способствующих совершению ДТП. Также было проверено качество выполненных работ по уже реализованным мерам.
Напомним, в областном центре есть семь мест концентрации ДТП. В течение последних 12 месяцев здесь произошло около 30 аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU