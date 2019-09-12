В Туле назвали семь мест концентрации ДТП

УГИБДД УМВД России по Тульской области на основе статистических данных аварийности, огласило список мест концентрации ДТП в областном центре.

Их 7 - на пересечении улиц Кирова и Епифанская, Кирова и Ложевая, Кирова и Немцова, Пролетарская и Демидовская Плотина, Рязанская и Овражная, Октябрьская и М. Горького, проспекта Ленина и улицы 9 мая.

Местом концентрации ДТП в населенном пункте называют участок автомобильной дороги, не превышающий 200 м, или перекресток дорог.

Для того чтобы попасть под это определение здесь должно произойти в течение последних 12 месяцев 3 и более ДТП одного вида или 5 и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди.

На названных в Туле участках произошло около 30 ДТП.

Карта мест концентрации ДТП

Основными причинами дорожных аварий стали: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения, нарушение водителями правил перестроения.

Также пешеходы игнорировали сигналы светофора, переходили через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушали правила пользования общественным транспортом.