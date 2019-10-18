На строительство школы в Туле потратят 619 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-18T17:48:40+03:00

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В микрорайоне «Времена года-2» Тулы возведут школу на 600 учеников. Городская администрация объявила тендер по выбору подрядчика.

Стоимость работ оценивается в 619 млн рублей. Деньги на строительство заложены в городском бюджете. До 25 октября принимают предложения от застройщиков. В этот же день конкурсная комиссия рассмотрит их и выберет победителя, сообщает RosTender.info. Подрядчику в период подготовки к строительству предстоит также выполнить проектно-изыскательские работы. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Тулы. Планируется, что объект сдадут к декабрю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU