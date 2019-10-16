СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-16T17:50:14+03:00

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В Туле на площади у главпочтамта срубили многолетнюю ель. Дерево отличалось большой и раскидистой кроной. Почти 50 лет оно радовало туляков своим внешним видом. Однако выяснилось, что ель находилась в аварийном состоянии. Она могла упасть в любой момент.

Напомним, сейчас площадь у главпочтамта в Туле ремонтируют. Здесь меняют дорожное покрытие, благоустраивают территорию. Сроки окончания работ - 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU