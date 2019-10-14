Ремонт площади перед Главпочтамтом в Туле завершат к 17 ноября

14 октября исполняющий обязанности главы администрации города Дмитрий Миляев проинспектировал работы по благоустройству общественного пространства на площади перед Главпочтамтом.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Напомним, работы стартовали в июне и должны были завершиться еще 31 августа. Однако сроки окончания ремонта сместились на 17 ноября.

- Со стороны администрации все санкции в отношении подрядчика будут применены в соответствии с действующим законодательством. Конечный срок будет соблюден, объект мы доведем до конца, - отметил Дмитрий Миляев.

Сейчас в сквере перед Главпочтамтом готовы к работе Digital-часы. На площади начинают укладывать плитку. Здесь будет несколько видов плиточных покрытий и гранит, между ними сделают пешеходные зоны. Также сделали разводку электроосвещения.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Ближе к фасаду зданий появятся клумбы с подсветкой. Подрядчик заверил, что к началу следующей недели на площади будут организованы подходы к зданию. Сам объект готов на 60 %.

Также было отмечено, что после ремонта обновят внешний вид крыш переходов.