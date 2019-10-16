Начальник УМВД наградил охраника, который спас туляка от обидчика с ножом

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-16T16:21:25+03:00

Мужчина вызвал полицейских и удерживал нападавшего до их незамедлительного прибытия

Изменить размер текста: A A

Начальник УМВД Сергей Галкин вручил благодарственное письмо работнику охранной организации Александру Иванькину.

Он дежурил в Центральном парке в пятницу, когда произошло ЧП. Вечером к будке подбежал раненный мужчина.

Охранник впустил в помещение туляка и запер дверь. Но нападавший с ножом прорвался внутрь. Сотрудник охраны скрутил злоумышленника и удерживал нападавшего до незамедлительного прибытия полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU