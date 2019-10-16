Начальник УМВД наградил охраника, который спас туляка от обидчика с ножом
Мужчина вызвал полицейских и удерживал нападавшего до их незамедлительного прибытия
Фото: УМВД России по Тульской области
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Начальник УМВД Сергей Галкин вручил благодарственное письмо работнику охранной организации Александру Иванькину.
Он дежурил в Центральном парке в пятницу, когда произошло ЧП. Вечером к будке подбежал раненный мужчина.
Охранник впустил в помещение туляка и запер дверь. Но нападавший с ножом прорвался внутрь. Сотрудник охраны скрутил злоумышленника и удерживал нападавшего до незамедлительного прибытия полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU