2019-10-16T16:21:25+03:00
Происшествия

Начальник УМВД наградил охраника, который спас туляка от обидчика с ножом

Мужчина вызвал полицейских и удерживал нападавшего до их незамедлительного прибытия
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Начальник УМВД Сергей Галкин вручил благодарственное письмо работнику охранной организации Александру Иванькину.

Он дежурил в Центральном парке в пятницу, когда произошло ЧП. Вечером к будке подбежал раненный мужчина.

Охранник впустил в помещение туляка и запер дверь. Но нападавший с ножом прорвался внутрь. Сотрудник охраны скрутил злоумышленника и удерживал нападавшего до незамедлительного прибытия полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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