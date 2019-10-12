В Центральном парке Тулы охранник спас туляка от обидчика с ножом

Прошедшей ночью в Центральном парке Тулы произошло ЧП. На туляка с кухонным ножом набросился злоумышленник, который оказался его знакомым.

Ряд тульских СМИ сообщает, что инцидент начался на ул. Вересаева, и продолжился в парке. Потерпевшему удалось вырваться от обидчика, и добежать до будки охраны в парке.

Охранник впустил в помещение раненного туляка и запер дверь, но нападавший попытался прорваться внутрь. Сотруднику охраны пришлось «скрутить» злоумышленника и вызвать полицию.

Раненного увезли в больницу. Все обстоятельства инцидента установят правоохранители.