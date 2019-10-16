2019-10-16T14:52:50+03:00
Происшествия

В Тульской области кот-наркокурьер сбежал до суда

Животное покинуло зооуголок еще зимой
Мария ВЛАСОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН по Тульской областиФото: пресс-служба УФСИН по Тульской области
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Кот, который проходит в качестве вещественного доказательства по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков, сбежал. Об этом сообщают "Известия". Последний раз кота видели зимой в зооуголке, куда его передало следствие «на ответственное хранение».

По словам сотрудницы зооуголка, которые приводит издание, кота выпускали из клетки, потому что ему было холодно. Хвостатый сбежал после того как увидел прибежавших чужих собак.

Сейчас на скамье подсудимых трое человек. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в исправительном учреждении. По версии следствия, доставить в колонию наркотики в ошейнике должен был кот. Но довести до конца начатое мужчины не смогли, их задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Очередное судебное заседание должно было состояться 9 октября. Но из-за болезни одного из адвокатов его отложили на 16 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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