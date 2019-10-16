В Туле участок Щекинского шоссе закроют для проведения ремонта
С 18 октября участок Щекинского шоссе от ул. Киреевской до ул. Шевченко (мкрн Первомайский) закроют для проведения ремонта.
Рабочие начнут ликвидировать карстовый провал в районе центра активного отдыха «Долина – Х». Завершить работы планируют к концу декабря.
На время ограничения движения основной поток автотранспорта направят через Орловское шоссе и ул. Шоссейную с выходом на проспект Ленина. Аналогичный маршрут – и для движения в обратном направлении.
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На подъезде к месту ремонта установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU