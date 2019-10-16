В Туле участок Щекинского шоссе закроют для проведения ремонта

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-16T12:22:36+03:00

На подъезде к месту ремонта установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда

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С 18 октября участок Щекинского шоссе от ул. Киреевской до ул. Шевченко (мкрн Первомайский) закроют для проведения ремонта.

Рабочие начнут ликвидировать карстовый провал в районе центра активного отдыха «Долина – Х». Завершить работы планируют к концу декабря.

На время ограничения движения основной поток автотранспорта направят через Орловское шоссе и ул. Шоссейную с выходом на проспект Ленина. Аналогичный маршрут – и для движения в обратном направлении.

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На подъезде к месту ремонта установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU