2019-10-16T12:11:52+03:00
Общество

Как изменится схема движения транспорта после закрытия участка Щекинского шоссе

На подъезде к месту ремонта установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда
Мария ВЛАСОВА
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Напомним, с 18 октября на Щекинском шоссе начнут ликвидировать карстовый провал. В связи с этим участок Щекинского шоссе от ул. Киреевской до ул. Шевченко (мкрн Первомайский) закроют для проведения ремонта до конца декабря.

На период проведения работ изменится и схема движения маршрутов общественного транспорта:

- маршрут № 26 «пос. Скуратово (пос. Западный) – мкрн Петровский»; - маршрут № 28 «пос. Косая Гора – ПАО "Тулачермет"»;

- маршрут № 35 «ст. Козлова засека – пос. Михалково»;

- маршрут № 33 «д. Высокое – Щегловская засека – пос. Косая Гора – д. Судаково»;

- маршрут № 12 «пос. Косая Гора – Московский вокзал»;

- маршруты пригородных муниципальных и коммерческих автобусов №№ 114, 117, 114к, 117к и 280.

Автобусы маршрутов №№ 28, 33 и троллейбусы № 12, которые перевозят жителей поселка Косая Гора, будут курсировать по временной схеме через Орловское шоссе на ул. Шоссейную (мкрн Первомайский) с выходом на Щекинское шоссе в районе Ивановских дач.

Автобусы маршрутов №№ 26, 35, которые перевозят жителей пос. Скуратово (Западный), будут осуществлять движение от ул. Киреевской по Щекинскому шоссе через Орловское шоосе до ул. Шоссейной (мкрн Первомайский) с выходом на Щекинское шоссе в районе Ивановских дач.

Схемой движения автобусов маршрутов № 26, 33 предусмотрен заезд до остановки «Ивановские дачи» в районе мемориала «Тулякам, ушедшим в бессмертие». Сейчас через данный остановочный пункт проезжают автобусы маршрутов №№ 26, 35, 28, 33 и троллейбусы маршрута № 12.

Пригородные автобусы маршрутов №№114, 117, 114к, 117к и 280 также направят через Орловское шоссе.

Также планируют сделать дополнительное место остановки общественного транспорта напротив остановки «Косогорский мост».

На подъезде к месту ремонта установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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