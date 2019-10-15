«Ростелеком» помог открыть онлайн-дверь между Тулой и Москвой

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-15T17:07:33+03:00

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15 октября «Ростелеком» и правительство Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью повышения туристической и инвестиционной привлекательности региона, формирования комфортной городской среды для жителей и гостей оружейной столицы. Документ подписали первый заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким.

В день подписания соглашения дан старт масштабному маркетинговому проекту в Москве «Тула рядом». В рамках проекта на станции метро «Тульская» Московского метрополитена и на Казанской набережной г.Тулы установлена онлайн-дверь, которая в режиме реального времени объединила пассажиров метро с посетителями исторического центра Тулы. Онлайн-дверь представляет собой цифровые панели для видеотрансляции с места событий. Заглянув сюда из метрополитена, можно наблюдать за насыщенной жизнью на главной набережной Тулы, а подойдя к такой же двери в Туле – увидеть столичное метро в постоянном движении. В ходе торжественного открытия онлайн-двери состоялся первый диалог Тулы и Москвы, прошёл ряд флэш-мобов и интерактивов.

Вячеслав Федорищев, первый заместитель Губернатора Тульской области:

«Наш совместный проект «Тула рядом» поможет москвичам и гостям столицы узнать больше о нашем регионе. Заочно познакомиться с достопримечательностями Тульской области, чтобы потом приехать к нам в гости. Это интересная идея, которой мы готовы поделиться с другими регионами. Чтобы с помощью цифровой инфраструктуры связать ключевые туристические жемчужины страны», – сказал.

Дмитрий Ким, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня мы стали участниками неординарного события в сфере туристического развития регионов. Открытие онлайн-двери между Тулой и Москвой – новый интерактивный формат сближения городов с помощью современных технологий, нестандартный подход в привлечении потока туристов. Подписанное соглашение с правительством Тульской области станет очередным этапом взаимовыгодного сотрудничества по развитию цифровой инфраструктуры региона. Мы делаем всё возможное, чтобы умные сервисы и технологии «Роcтелекома» способствовали повышению качества жизни населения, помогали жителям и гостям чувствовать себя комфортно и безопасно в современном информационно насыщенном пространстве».

Онлайн-дверь – не первое интерактивное устройство от компании «Ростелеком». В начале летнего сезона-2019 в Туле на Казанской набережной и вблизи туристско-информационного центра на улице Советская цифровой провайдер установил два сенсорных киоска туристической навигации со встроенными динамиками и подсветкой. С их помощью пользователи могут построить индивидуальный маршрут, узнать о достопримечательностях региона, найти данные о гостиницах, расписаниях, пунктах питания, ознакомиться с театральной афишей, анонсами концертных площадок и многое другое. Ещё одну онлайн-дверь «Ростелеком» в ближайшее время установит в тульском государственном музее оружия. Все digital-панели, включая онлайн-дверь, подключены к платформе «Ростелеком.Экраны». Это позволяет не только демонстрировать видео, но и дистанционно управлять контентом на всей сети информационных панелей и ТВ-экранов.

Установка digital-панелей стала продолжением совместной работы «Ростелекома» и правительства Тульской области по созданию комфортной среды в историческом центре. Ещё в 2013 году ведущий цифровой провайдер охватил беспроводным доступом в интернет всю территорию Тульского Кремля. В 2018 году современной телекоммуникационной инфраструктурой было обеспечено новое городское пространство – Казанская набережная. Для этого специалисты компании проложили более семи километров оптических линий связи, оснастили территорию нового комплекса десятками камер видеонаблюдения и стабильным Wi-Fi покрытием.

Фото: Материалы пресс-служб

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Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

ИСТОЧНИК KP.RU