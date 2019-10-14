В Тульской области состоится общерегиональный прием граждан

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-14T14:00:47+03:00

Прием состоится 15 сентября с 15:00 до 20:00

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Личный прием проводится в государственных органах, органах государственной власти, расположенных на территории Тульской области, местного самоуправления Тульской области, государственных и муниципальных учреждениях Тульской области, организациях, осуществляющих публично значимые функции на территории области.

Прием проводится в порядке очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Предварительная запись может быть осуществлена по телефону: 32-21-12.

Прием ведут должностные лица (Галкин Сергей Александрович – начальник УМВД России по Тульской области, Корсаков Роман Анатольевич – заместитель начальника – начальник полиции УМВД России по Тульской области, Лопушанский Игорь Богданович – заместитель начальника – начальник Следственного управления УМВД России по Тульской области) Адрес приемной: (300012, г.Тула, ул. пр-т Ленина, 83).

ИСТОЧНИК KP.RU