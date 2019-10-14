В Туле до сих пор не вернули прежний фасад "желтому" дому ребенка

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-14T09:47:48+03:00

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В Туле до сих пор не вернули прежний фасад дому ребенка на ул. Ф. Энгельса, 97. Напомним, историческое здание Тульского городского дома ребенка, построенное в 1945 году, сейчас обито желтым сайдингом.

Данный факт возмутил туляков и вынудил распространить свое недовольство в сети. История дошла и до администрации города. Было предписано вернуть первоначальный вариант внешнего вида фасада здания. Однако до сих пор этого не произошло.

Сотрудники УАТН на главного врача областного специализированного дома ребенка составили протокол по статье "Неповиновение законному требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль".

Учреждение планируют по суду принудить привести фасад здания в соответствии с паспортом внешнего вида.

ИСТОЧНИК KP.RU