2019-10-14T09:47:48+03:00
Общество

В Туле до сих пор не вернули прежний фасад "желтому" дому ребенка

На главного врача областного специализированного дома ребенка составили протокол
Поделиться:
Фото: Тула ушедшего векаФото: Тула ушедшего века
Изменить размер текста:

В Туле до сих пор не вернули прежний фасад дому ребенка на ул. Ф. Энгельса, 97. Напомним, историческое здание Тульского городского дома ребенка, построенное в 1945 году, сейчас обито желтым сайдингом.

Данный факт возмутил туляков и вынудил распространить свое недовольство в сети. История дошла и до администрации города. Было предписано вернуть первоначальный вариант внешнего вида фасада здания. Однако до сих пор этого не произошло.

Сотрудники УАТН на главного врача областного специализированного дома ребенка составили протокол по статье "Неповиновение законному требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль".

Учреждение планируют по суду принудить привести фасад здания в соответствии с паспортом внешнего вида.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульскую мини-гостиницу на ул. Болдина пытался ограбить ее постоялец
В погоне за артефактами: «Тульский пивзавод» отпраздновал Oсtober Beer Festival-2019
«Тульский пивзавод» представил гостям «Золотой осени» продукцию, произведенную из российского ячменя
В Тульской области состоится общерегиональный прием граждан
Более тысячи военнослужащих приняли участие в масштабной проверке в тульской дивизии ВДВ
В Тульской области парень пытался украсть фонари в парке
В Туле проконтролировали ремонт Баташевского моста
За неделю в Туле произошло 211 ДТП
В тульском поселке Косая Гора открыли лыжероллерный центр «Веденино»
14 октября в Туле остались без света дома на ул. Металлургов и Гоголевской
Житель Тульской области украл у знакомой крестик и икону
Погода в Туле 14 октября: облачно с прояснениями и + 16 градусов
В понедельник четыре тульских поселка и десятки улиц окажутся обесточены
Тульский "Арсенал" проиграл "Елгаве" из Латвии
В кафе под Тулой мужчина угрожал официантке ножом
В воскресенье порядок в Туле будет на контроле Александра Сивунова
13 октября тульский «Арсенал» на выезде сыграет с латвийской «Елгавой»
Под Тулой полиция задержала вора-сладкоежку
16 октября в Туле состоится «День призывника»
Три строения сгорели в Тульской области за сутки
В субботу дежурным по Туле будет Дмитрий Борисов
Туляк за уклонение от прохождения воинской службы заплатит 50 тысяч рублей
Делегация Тульской области посетила международную выставку достижений в области цифровой экономики
В центре Тулы прикрыли подпольный игорный клуб
В Туле проходят соревнования по художественной гимнастике
В тульском дворе заметили полуголого мужчину в маске и с мечом