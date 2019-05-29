Тульскому областному дому ребенка вернут прежний фасад
Работы будут проведены до 1 сентября
Фото: Тула ушедшего века
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Напомним, историческое здание Тульского городского дома ребенка, построенное в далеком 1945 году, теперь обито желтым сайдингом. Данный факт возмутил туляков и вынудил распространить свое недовольство в сети. История дошла и до администрации города Тулы.
Фото: Алексей ФОКИН
На сегодня известно, что здание все-таки решено привести в первоначальный вид.
- ГУЗ "Тульский областной дом ребенка №1" предписано вернуть первоначальный вариант внешнего вида фасада здания, - сообщает Тула ушедшего века.
Работы по демонтажу сайдинга и приведению фасадов в соответствие будут проведены до 1 сентября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU