В Туле могли эвакуировать МФЦ из-за найденных колб с учебными химикатами

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-11T12:21:03+03:00

По одной из версий, это была соляная кислота

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Напомним, 10 октября в Туле эвакуировали МФЦ на ул. Октябрьской. Рабочие нашли в здании стеклянные колбы с химическими веществами. Одна из них случайно разбилась - красная жидкость начала пузыриться, и появился легкий дым зеленоватого цвета. В результате ЧП никто не пострадал.

Раньше в здании размещалась вечерняя школа. Предварительно, в найденных колбах могли находиться учебные химикаты, которые предназначались для использования на уроках химии. По одной из версий, это была соляная кислота. Что на самом деле содержалось в колбах, определит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU