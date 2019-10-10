Из-за найденных колб с непонятным химическим веществом в Туле был эвакуирован МФЦ

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-10T17:49:45+03:00

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Сегодня, 10 октября, в Туле был эвакуирован МФЦ, находящийся на ул. Октябрьской. Поводом послужили найденные рабочими в здании стеклянные колбы с химическими веществами. Одна из них была случайно разбита — красная жидкость начала пузыриться и появился легкий дым зеленоватого цвета

На место тут же были вызваны сотрудники МЧС, полиции и службы спасения. МФС сразу же был эвакуирован. Позже центр заработал в прежнем режиме.

Ранее на месте МФЦ располагалась вечерняя школа, и, по одно из версий, стеклянные сосуды могли принадлежать кабинету химии.

Колбы с непонятными веществами отправлены на анализ. Во всех деталях инцидента предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU